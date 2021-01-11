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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الانتهاء من 16 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:12 م
16 مشروعا في قطاع
16 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جار الانتهاء من عدد 16 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة خلال العام المالي 2020 - 2021 بحد أقصى 2021620 باستثمارات قدرها مليار و460 مليون جنيه.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن تلك المشروعات تضم: مشروعات الصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء من 9 مشروعات صرف صحي القرى عبارة عن "محطات رفع شبكات انحدار وخطوط طرد" وهي: -صرف صحى قرية ششت الأنعام ـ مركز إيتاي البارود، وصرف صحى قرية الجدية ـ مركز رشيد.

صرف صحى قرية زاوية البحـر ـ مركز كوم حمادة، وصرف صحى قرية محلة أحمد ـ مركز كوم حمادة، وصرف صحى قرية بلقطر ـ مركز أبو حمص، صرف صحى قرية كوم القناطر ـ مركز أبوحمص، وصرف صحى قرية زكى افندى ـ مركز ابوحمص، وصرف صحى قرية منشأة خياط ـ مركز حوش عيسى، وصرف صحى قرية كفر الدفراوى ـ مركز شبراخيت.

كما أكد محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحى إدكو، والذى يتكون من "توسعات محطة المعالجة بطاقة 20 الف م3 يوم + عدد 2محطة رفع + شبكات انحدار + خطوط طرد "بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه، والجارى حاليا تجارب التشغيل الخاصة به، والإنتهاء من مشروع صرف صحى بدر والذى يتكون من توسعات محطة المعالجة بطاقة 20 الف م3 يوم، محطة رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد بتكلفة قدرها 300 مليون جنية،الانتهاء من 3 مناطق ضمن المناطق المستجدة بكفرالدوار وهى "كفرالدوار البلد ـ الوكيل ـ راضى
والقرنشاوى والسيد بيومى" باجمالى تكلفة حوالى 180 مليون جنية وجارى الانتهاء من " انطونيادس ـ كينج عثمان ـ عزبة طه".

كما أكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات مياه الشرب جارى الانتهاء من الربط لخطوط مياه "الكنايس ـ زهره ـ البلسقون ـ عبدة باشا"بمركز كفرالدوار باطوال 25 كمط تمهيدا لدخولهم الخدمة بإجمالى تكلفة 150 مليون جنيه، وجارى حاليا نهو أعمال الربط لباقى خطوط مياه الدلنجات التى لم تدخل الخدمة وهى "خط مياه شركة الاتحاد ـ المسين ـ اطلميس ـ الناموس" باجمالى اطوال 40 كمط تمهيدا لدخولهم الخدمة بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه.

وأشار المهندس هشام أحمد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، إلى أنه تم اختيار مشروع محطة معالجة صرف صحي كوم الفرج بمركز أبو المطامير ضمن المشروعات ذات البعد الاستراتيجي على مستوى الجمهورية، والمشروع يتكون من محطة معالجة، محطة رفع. شبكات انحدار. خط طرد وذلك باجمالي تكلفة 207 مليون جنية وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة وجاری حاليا اعمال التصميمات تمهيدا للبدء في التنفيذ.

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