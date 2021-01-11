ارتفاع إصابات كورونا في قطر لـ146068

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 146068 إصابة، إذ وضعت جميع الحالات الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 132 حالة شفاء من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 142827 حالة.