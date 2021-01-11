بقيمة 20مليار جنيه.. «المركزي» يعلن طروحات أدوات الدين اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يوم.كما يطرح المركزي سندات خزانة بقيمة 5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.