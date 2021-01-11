مصادر: تفتيش أمني روسي على مطارى القاهرة والغردقة أواخر يناير

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول وفد أمني روسي رفيع المستوى للتفتيش على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بمطاري القاهرة والغردقة الدوليين، أواخر الشهر الجارى، حيث ستستمر عمليات التفتيش لعدة أيام.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر وصول الوفد الأمني الروسى إلى مطار القاهرة أواخر الشهر الجارى، لمتابعة عمليات تأمين الركاب والبضائع بمرحلتي السفر والوصول، لضمان كفاءة إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المصرية.وأشارت إلى أن عمليات التفتيش الروسية ستتم بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والذي تم تخصيصه لشركة طيران "إيرو فلوت" الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد الروسي، الذي يضم عددا من خبراء الأمن والطيران، قيادات مطار القاهرة والجهات الأمنية العاملة به للتنسيق بينهم واستعراض جدول الزيارة.وتابعت أن الوفد الروسي سيغادر مباشرة الى مطار الغردقة الدولي، عقب انتهاء عمليات التفتيش بمطار القاهرة، لمتابعة آخر استعدادات المطار لاستئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" بعد تعليق استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية.وأضافت أن السلطات المختصة بمطار الغردقة أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للتفتيش الروسي المنتظر بداية الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يتفقد اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إجراءات التأمين والحماية الأمنية المتبعة بمطار الغردقة قبل بدء التفتيش الأمني الروسي.وأكدت أن مسئولى الشركة المصرية للمطارات بقيادة اللواء طيار عادل محجوب، يبدون اهتماما كبيرا بالتفتيش الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بمطارى شرم الشيخ والغردقة، خاصة باعتبار أن السياحة الروسية أكبر الوفود القادمة إلى البلاد والتى تتجاوز 3 ملايين سائح روسي سنويا، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية بين البلدين.