التحفظ على 2 طن بسطرمة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 2.11 طن بسطرمة مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج البسطرمة "دون ترخيص"، لحيازته بسطرمة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر بداخله على 2.11 طن "بسطرمة- مصنعات لحوم" دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية، دون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.