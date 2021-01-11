7 موضات للملابس الشتوية 2021
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:14 م
هويدا سعيدطباعة
تبحث كل فتاة عن أحدت موديلات التي تتناسب معها، سواء إطلات كاجوال أو إطلالات رسمية فنقدم لك مجموعة من أحدث الموديلات موضة في فصل الشتاء ومنها:
البنطلون القطيفة:
ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.
البنطلون القطيفة:
ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.
الجاكت الجلد:
الجاكيت الجلد قطعة أساسية موجودة داخل خزانة ملابس كل فتاة، لاغني عنها، فا كانت الجلد الجلد والمون والجاكيت ذا الروسمات علي الظهر موضة شتاء 2021.
الجاكيت الجلد قطعة أساسية موجودة داخل خزانة ملابس كل فتاة، لاغني عنها، فا كانت الجلد الجلد والمون والجاكيت ذا الروسمات علي الظهر موضة شتاء 2021.
المعطف الملون مع الملابس الزاهية:
المعاطف الملونة موضة شتاء 2021، فاليس شرطًا أن تكون بألوان داكنة على الإطلاق، ولكن يمكنك التمتع بأناقة بالألوان الفاتحة بكل سهولة مع المعاطف الملونة ابتعدي قليلًا عن ارتداء الموديلات السوداء لكي تتمتعي بإطلالات مميزة في الشتاء وتواكبي أحدث صيحات موضة 2021 فاكنت بداية من اللون الأحمر إلى البنفسجي والأصفر والأخضر.
المعاطف الملونة موضة شتاء 2021، فاليس شرطًا أن تكون بألوان داكنة على الإطلاق، ولكن يمكنك التمتع بأناقة بالألوان الفاتحة بكل سهولة مع المعاطف الملونة ابتعدي قليلًا عن ارتداء الموديلات السوداء لكي تتمتعي بإطلالات مميزة في الشتاء وتواكبي أحدث صيحات موضة 2021 فاكنت بداية من اللون الأحمر إلى البنفسجي والأصفر والأخضر.
الجاكيت المنفوخ:
الجاكيت المنفوخ هو صديقك المفضل في أيام الشتاء القارسة، وعلى الرغم أن الجواكيت المنفوخة تظهرك بحجم أكبر مما أنت عليه بكثير، ولكن لا نستطيع إنكار بأنها المنقذ في الشتاء للحصول على الدفء، فاهي موضة شتاء 2021.
الجاكيت المنفوخ هو صديقك المفضل في أيام الشتاء القارسة، وعلى الرغم أن الجواكيت المنفوخة تظهرك بحجم أكبر مما أنت عليه بكثير، ولكن لا نستطيع إنكار بأنها المنقذ في الشتاء للحصول على الدفء، فاهي موضة شتاء 2021.
التنورة البليسة الجلد:
تعتبر التنورة الجلد البليسة موضة شتاء 2021، فا هي تعطي مظهر جمالي أنيق، وعصري،بالاضافة إلي أنها تعطيكي أحساس بالدفئ.
تعتبر التنورة الجلد البليسة موضة شتاء 2021، فا هي تعطي مظهر جمالي أنيق، وعصري،بالاضافة إلي أنها تعطيكي أحساس بالدفئ.
الجاكت الجينز الطويل:
في أي موسم وأي وقت وأي زمان الجينز دائما يربح ولم يختفي عن الساحات أبدا، فهو سهل التنسيق مع القطع الأخرى والألوان المختلفة، جاكيت الجينز خيارٌ جيد حتى وإن كنت محجة، حيث يمكنك إيجاد جاكيت الجينز الطويل والفضفاض الذي يعطيك المظهر المحتشم والجميل.
في أي موسم وأي وقت وأي زمان الجينز دائما يربح ولم يختفي عن الساحات أبدا، فهو سهل التنسيق مع القطع الأخرى والألوان المختلفة، جاكيت الجينز خيارٌ جيد حتى وإن كنت محجة، حيث يمكنك إيجاد جاكيت الجينز الطويل والفضفاض الذي يعطيك المظهر المحتشم والجميل.
الكارديجان الطويل:
الكارديجان واحدة من القطع التي يجب أن تكون في خزانة كل فتاة فهو يعطي منظر لائق وجميل وعصري، حيث يعطي مظهرا شتويا جذابا فهو موضة 2021.
الكارديجان واحدة من القطع التي يجب أن تكون في خزانة كل فتاة فهو يعطي منظر لائق وجميل وعصري، حيث يعطي مظهرا شتويا جذابا فهو موضة 2021.