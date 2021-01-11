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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 موضات للملابس الشتوية 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:14 م
البنطلون القطيفة
البنطلون القطيفة
هويدا سعيد
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تبحث كل فتاة عن أحدت موديلات التي تتناسب معها، سواء إطلات كاجوال أو إطلالات رسمية فنقدم لك مجموعة من أحدث الموديلات موضة في فصل الشتاء ومنها:

البنطلون القطيفة:
ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.
7 موضات للملابس الشتوية
الجاكت الجلد:
الجاكيت الجلد قطعة أساسية موجودة داخل خزانة ملابس كل فتاة، لاغني عنها، فا كانت الجلد الجلد والمون والجاكيت ذا الروسمات علي الظهر موضة شتاء 2021.
7 موضات للملابس الشتوية
المعطف الملون مع الملابس الزاهية:
المعاطف الملونة موضة شتاء 2021، فاليس شرطًا أن تكون بألوان داكنة على الإطلاق، ولكن يمكنك التمتع بأناقة بالألوان الفاتحة بكل سهولة مع المعاطف الملونة ابتعدي قليلًا عن ارتداء الموديلات السوداء لكي تتمتعي بإطلالات مميزة في الشتاء وتواكبي أحدث صيحات موضة 2021 فاكنت بداية من اللون الأحمر إلى البنفسجي والأصفر والأخضر.
7 موضات للملابس الشتوية
الجاكيت المنفوخ:
الجاكيت المنفوخ هو صديقك المفضل في أيام الشتاء القارسة، وعلى الرغم أن الجواكيت المنفوخة تظهرك بحجم أكبر مما أنت عليه بكثير، ولكن لا نستطيع إنكار بأنها المنقذ في الشتاء للحصول على الدفء، فاهي موضة شتاء 2021.
7 موضات للملابس الشتوية
التنورة البليسة الجلد:
تعتبر التنورة الجلد البليسة موضة شتاء 2021، فا هي تعطي مظهر جمالي أنيق، وعصري،بالاضافة إلي أنها تعطيكي أحساس بالدفئ.
7 موضات للملابس الشتوية
الجاكت الجينز الطويل:
في أي موسم وأي وقت وأي زمان الجينز دائما يربح ولم يختفي عن الساحات أبدا، فهو سهل التنسيق مع القطع الأخرى والألوان المختلفة، جاكيت الجينز خيارٌ جيد حتى وإن كنت محجة، حيث يمكنك إيجاد جاكيت الجينز الطويل والفضفاض الذي يعطيك المظهر المحتشم والجميل.
7 موضات للملابس الشتوية
الكارديجان الطويل:
الكارديجان واحدة من القطع التي يجب أن تكون في خزانة كل فتاة فهو يعطي منظر لائق وجميل وعصري، حيث يعطي مظهرا شتويا جذابا فهو موضة 2021.

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