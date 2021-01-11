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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المستثمرين» يتعاون مع «Egy Africa» لمساعدة الشركات على التوسع في إفريقيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:04 م
الاتحاد المصري لجمعيات
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
أسماء إبراهيم
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وقع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بروتوكول تعاون مع شركة مصر أفريقيا للبحوث المالكة لمنصة "Egy Africa" المتخصصة في انتاج المحتوى الاقتصادي والخدمي عن الأسواق الأفريقية المختلفة.

وقع البروتوكول عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بينما وقع عن شركة مصر أفريقيا المهندس طارق السويفي، الرئيس التنفيذي للشركة.

يتضمن البروتوكول قيام شركة مصر إفريقيا من خلال منصتها الرائدة "Egy Africa" بتقديم الخدمات البحثية اللازمة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمساعدة أعضاء الاتحاد الذين يمثلون أكثر من 6 آلاف شركة يتمتعون بعضوية الاتحاد وجمعياته التابعة على مستوى الجمهورية في الوصول للسوق الأفريقي وتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة البينية مع أسواق القارة السمراء.

كما يشمل البروتوكول أن تقدم منصة "Egy Africa" الحلول التمويلية المناسبة للشركات الأعضاء في الاتحاد لتمويل مشروعاتهم وصفقاتهم التجارية مع السوق الأفريقي، وترشيح مزودي الخدمات المالية المناسبين من البنوك العاملة في مصر وإفريقيا، كما تقوم المنصة بدور الوسيط بين الشركات الأفريقية الرغبة بالعمل في السوق المحلية والشركات المصرية المناظرة لها.

وتصدر المنصة نشرة بريدية يومية خلال شهر فبراير تتضمن الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الإفريقي، والفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تكون مدخلًا مناسبًا للشركات المصرية في إفريقيا وكيفية استغلالها والفرص التمويلية الأبرز التي توفرها البنوك للشركات المختلفة، وستصل النشرة لجميع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعياته التابعة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

كما يتضمن البرتوكول تنظيم حملات مشتركة بين الاتحاد ومنصة "Egy Africa" لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في قارة أفريقيا ومقاومة التسويق السلبي الذي يروجه عن مصر بعض قوى الإرهاب الخارجية.

ومن جهته، قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن التوجه نحو إفريقيا يعد هدفا استراتيجيا للقيادة السياسية المصرية خلال المرحلة الراهنة، ويعاونه فيه جميع أجهزة الدولة، بدعم واسع من مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد أن جميع الشركات المصرية لابد أن ترفع شعارًا جديدًا في تعاملها مع السوق الأفريقي وهو شعار "الشراكة الدائمة" بدلًا من استغلال الفرص المؤقتة، وشدد أن الأسواق الإفريقية تمثل فرصًا مربحةً لجميع الشركات المصرية في مختلف المجالات، موضحًا أنه يقوم بتنفيذ مشروع كبير بدار السلام في دولة تنزانيا بالشراكة مع مستثمرين مصريين في مجال الغاز الطبيعي ووجد ترحيبًا كبيرًا بالمشروع من الحكومة التنزانية وتقديم كل سبل الدعم اللازمة.

وقال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان والمستشار الاقتصادي لشركة مصر إفريقيا المالكة للمنصة، إن هدف المنصة هو تعزيز الروابط المشتركة بين مصر وإفريقيا باعتبارها أحد الأفكار الريادية الناشئة التي تخدم تحقيق رؤية القيادة السياسية في مصر بشأن «التوجه نحو قارة إفريقيا» وتعزيز المصالح المشتركة بين مصر وشعوب القارة السمراء، ودفع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
و
أضاف أن المنصة تستهدف مساندة جهود القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي المصري في دمج اقتصاد مصر ضمن قارة أفريقيا وتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي المفتوحة حاليًا وابتكار قنوات تعاون جديدة، والقضاء على أزمة نقص المعلومات عن الأسواق الأفريقية في مصر، من خلال إنتاج محتوى صحفي وتحليلي وخدمي عن جميع الأسواق الأفريقية والفرص المتوافرة فيها.

وتابع: "كما تستهدف رسم صورة إيجابية عن مصر أمام شعوب القارة السمراء من خلال مخاطبتهم بلغتهم عن أحدث الإنجازات التي تشهدها مصر والتطور الكبير في واقعها ومستقبلها الاقتصادي، وتقديم الفرص الاقتصادية في مصر للمستثمرين والمستوردين والمصدرين الأفارقة وبيان كيفية استغلالها والمحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ظهور جيل جديد من المستثمرين والشركات في مصر يستغل البعد الجغرافي والإنتماء القاري والفرص المتاحة في أفريقيا لتعزيز مكاسب مصر من القارة السمراء".


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