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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدرجه وفشل في اغتصابه.. حبس المتهم بقتل طفل أوسيم

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:04 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بحبس المتهم بقتل طفل أوسيم عقب فشله في اغتصابهـ لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة.

و كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لغز مقتل طفل بمدينة بشتيل، وذلك عقب بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفل بمنطقة بشتيل، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توكتوك"، أحد جيران المجنى عليه، كما كشفت التحريات قيام المتهم باستدراج المجنى عليه لاغتصابه وأثناء مقاومة الطفل ضربه على رأسه، فأصيب الطفل بنزيف داخلي وتوفي على أثره وفر المتهم هاربا وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمته تفصيليا، وتباشر النيابة التحقيقات.

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