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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة: مراقبة حقائب الركاب بالكاميرات وفيديو التحذير يهدف للتشهير

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:01 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه لم يرد أي شكاوى خلال الفترة الماضية بفقد أى حقائب أو متعلقات شخصية خاصة بالركاب المسافرين من مطار القاهرة الدولى، وذلك ردًا على تداول فيديو بصفحات التواصل الاجتماعي، يحذر المسافرين من فقد بعض المتعلقات الخاصة من حقائب السفر الشخصية بالمطار.

وأوضحت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه يتم تتبع كافة الحقائب الخاصة بالركاب داخل مطار القاهرة الدولي ومراقبتها بواسطة الكاميرات ومسئولي الأمن بمختلف الجهات والشركات العاملة بالمطار في جميع مراحل السفر لإحكام المراقبة والحفاظ على متعلقات جميع المسافرين عبر المطارات المصرية.

وشددت شركة ميناء القاهرة الجوي، على أن مطار القاهرة يعد من المطارات الآمنة على مستوى العالم وفقًا للتقييمات الدولية للمنظمات  العالمية المعنية بصناعة النقل الجوى، كما أن المطار حصل المطار هذا العام على المركز الأول إفريقيًا فى مجال الشحن الجوى مما يعكس تطبيق المطار لأعلى معايير الأمان.

وأكدت شركة الميناء، أن جميع العاملين بمطار القاهرة والمطارات المصرية يتمتعون بسمعة طيبة ولا سيما أنه تكرر عدة مرات العثور على مبالغ مالية ومتعلقات ثمينة من قبل بعض العاملين وتم تسليمها للجهات المختصة.

واستنكرت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن صاحب مقطع الفيديو المتداول لم يحدد أى معلومات عن الرحلة ووجهتها وموعدها، حتى يتم التحقيق في الأمر مما يشير إلى نية التشهير.

وناشدت شركة ميناء القاهرة الجوى عدم الانصياع لمثل هذه الشائعات التى تهدف إلى النيل من سمعة المطارات المصرية لزعزعة الثقة فى الإجراءات المتبعة وتدمير الاقتصاد القومى المصرى.

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