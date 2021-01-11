حملة لشكر عمال النظافة وحثهم على لبس الكمامات بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة دعائية لتوجية الشكر لعمال النظافة، وحثهم على ارتداء كمامات وقفازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم إطلاق مبادرة بالتنسيق مع وزارة الشباب من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتنسيق مع مبادرة شباب يدير شباب حملة دعائية لتوجيه الشكر لعمال النظافة وحثهم ارتداء كمامات وقفازات لوقاية انفسهم من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.وأشار إلى أنه تم خلال المبادرة توزيع مجموعة من الملصقات الدعائية؛ لحث المواطنين على إلقاء القَامه في الصناديق والأماكن المخصصة لها.