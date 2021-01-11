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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «مواد البناء» يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:56 ص
أحمد الزيني، رئيس
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الحديد بقيمة 3500 جنيه للطن الواحد؛ بسبب ارتفاع الخامات العالمية من البليت والخردة.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الحديد سجلت في الوقت الحالي سعر يبدأ من 13300 جنيه أرض المصنع وحتى 13650 جنيه للطن، بينما سجل للمستهلك سعر يبدأ من 13700جنيه لـ 13900 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن الارتفاع يرجع بشكل كبير على ارتفاع الخامات العالمية من البيلت والخردة، لكن الشركات رفعت أكثر من اللازم.

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