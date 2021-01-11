صلاة الجنازة على والدة رشيد محمد رشيد بمسجد المواساة في الإسكندرية

وصل منذ قليل المعزيين لتقديم واجب العزاء للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، في وفاة والدته درية محمد طاهر، لإقامة صلاة الجنازة من داخل مسجد المواساة بالإسكندرية عقب صلاة الظهر، لتنتقل إلى مثواها الأخير.يذكر أن رشيد محمد رشيد، ولد عام 1955، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق، تولى الوزارة في يوليو 2004 واستقال في يناير 2011، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد.