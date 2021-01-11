حريق سيارة موظف بـ«الشباب والرياضة» في الإسماعيلية

اندلع حريق في سيارة موظف في مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أثناء تواجدها أمام منزله، في عزبة الظاهرية بمركز التل الكبير.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يُفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة التل الكبير، بنشوب حريق بسيارة بعزبة الظاهرية، تابعة لموظف بمديرية الشباب والرياضة، وأنه تم إخماد الحريق بواسطة الأهالي.وأسفر الحريق عن تفحم بمقدمة السيارة والإطارات والأبواب الأمامية وتصدع الزجاج.تحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة، التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب الحريق.