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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فتح: استعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين ضرورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:52 ص
محمود العالول
محمود العالول
وكالات
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قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، إن الوحدة الفلسطينية ضرورة وركيزة أساسية، والأهمية تستوجب استعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين للعمل على إصلاح الخلل الناتج عن سياسة مرحلة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

جاءت تصريحات العالول خلال لقائه السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تفاؤل في ملف انهاء الانقسام والتطورات التي حدثت على مواقف حركة حماس، بقبولها للانتخابات على مبدأ التوالي.

واستعرض العالول خلال اللقاء، التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية، وأهمية وضرورة إنهاء الانقسام، والدخول في مرحلة وحدة الموقف الفلسطيني السياسي والميداني، مؤكدا ان الوحدة الفلسطينية ضرورة وركيزة أساسية، وعلى ضرورة استعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين للعمل على إصلاح الخلل الناتج عن سياسة مرحلة إدارة ترمب.

من جانبه، أكد السفير المصري موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ودعم كل الجهود لتحقيق إنهاء الانقسام الفلسطيني.

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