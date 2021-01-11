سرقوا المسنة ودهسوا الأمين فقبض عليهم المارة.. المشدد 5 سنوات لعصابة «الأصدقاء»

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لسرقتهم هاتف محمول من سيدة فى البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.كشفت أمر الإحالة قيام المتهمين كريم.م حرفي، وميلاد.ص سائق، وأبانوب.هـ عاطل، بالشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها إيمان حمدى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها.وقد تعرض أمين شرطة لإصابات أثناء محاولة القبض على أفراد العصابة بعد أن تناهى إلى مسامعه صوت استغاثة المجني عليها.وقال مساعد شرطة رضا سيد بأنه حال كونه مكلفا بتأمين مقر مصلحة الضرائب على المبيعات تنامى إلى مسامعه صوت استغاثة المجنى عليها فعدا نحوهم ملبيا استغاثتها محاولا اعتراض طريقهم وما أن أبصروه أبوا الانصياع له واصطدموا به داهسين إياه بالدراجة النارية توك توك قيادة المتهم الثانى للحول دون ضبطهم متلبسين بجريمتهم فأحدثوا به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم بمعرفة المارة.