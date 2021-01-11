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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «مصر للطيران » تُسيّر 51 رحلة جوية داخلية وخارجية

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:01 م
مصرللطيران
مصرللطيران
محمود السعدى
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تسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 51 رحله جوية، بمعدل 41 رحلة إلى كل من بيروت وجدة وبغداد والرياض ولندن والدمام وباريس، إسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، البحرين، تونس، لاجوس، أبوچا، دوالا، موسكو، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست.

كما تسيّر مصر للطيران، حسب بيان لها، اليوم الإثنين، 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات الداخلية والخارجية أكثر من 6355 راكبًا.

وتلتزم شركة مصر للطيران بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومنظة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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