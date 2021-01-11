رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 4.2 مليار جنيه لتنفيذ 226 مشروعا تنمويا في دمياط

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:46 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ضخ 4.2 مليار جنيه من الاستثمارات العامة بخطة عام 2020-2021 لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة دمياط تصل إلى 226 مشروعًا، لافته إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة العام المالي الجاري، بنسبة زيادة 29% عن خطة عام 2019-2020، تمثل 1.6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة دمياط بنسبة 31%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2020-2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25.1%، ويخص قطاع النقل 1.5 مليار جنيه بنسبة 35.2%، إلى جانب توجيه 389.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 9.3%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 356 مليون جنيه بنسبة 8.5%، وتوجيه 322.5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.7%، بالإضافة إلى توجيه 594.2 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14.2%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 202120 تتمثل في توجيه نحو 494.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 226.6 مليون جنيه للأنشطة العقارية، مشيرا إلى مشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020-2021 مبلغ 103 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية بمحافظة دمياط تتمثل أهم المستهدفات التنموية وفقا للتقرير في رصف طرق محلية بحوالي 170 مليون جنيه، علاوة على توجيه 71.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وفي قطاع الري تتمثل في إنشاء وإحلال وتجديد عدد 30 قنطرة ومنشأة صناعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة