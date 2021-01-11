«التخطيط»: 4.2 مليار جنيه لتنفيذ 226 مشروعا تنمويا في دمياط

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ضخ 4.2 مليار جنيه من الاستثمارات العامة بخطة عام 2020-2021 لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة دمياط تصل إلى 226 مشروعًا، لافته إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة العام المالي الجاري، بنسبة زيادة 29% عن خطة عام 2019-2020، تمثل 1.6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة دمياط بنسبة 31%.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2020-2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25.1%، ويخص قطاع النقل 1.5 مليار جنيه بنسبة 35.2%، إلى جانب توجيه 389.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 9.3%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 356 مليون جنيه بنسبة 8.5%، وتوجيه 322.5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.7%، بالإضافة إلى توجيه 594.2 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14.2%.وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 202120 تتمثل في توجيه نحو 494.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 226.6 مليون جنيه للأنشطة العقارية، مشيرا إلى مشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020-2021 مبلغ 103 ملايين جنيه.وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية بمحافظة دمياط تتمثل أهم المستهدفات التنموية وفقا للتقرير في رصف طرق محلية بحوالي 170 مليون جنيه، علاوة على توجيه 71.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وفي قطاع الري تتمثل في إنشاء وإحلال وتجديد عدد 30 قنطرة ومنشأة صناعية.