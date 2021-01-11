إيناس عبد الدايم تفتتح مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مسرح قصر الثقافة بالإسماعيلية بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.قال المهندس عماد بيومى المشرف على المشروع، إن أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدات أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر اعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والارضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.