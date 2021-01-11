اليمن ترحب بقرار واشنطن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بقرار واشنطن تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية، مؤكدة أنهم يستحقون هذا التصنيف.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".