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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مياه أسيوط: تركيب 15500 عداد مسبق الدفع

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:45 ص
تركيب عداد مسبق الدفع
تركيب عداد مسبق الدفع
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة فى خطتها الجديدة لمطلع العام 2021 (للحفاظ.. والتوفير) عمدت إلى تغيير عدد (15500) عداد مسبق الدفع (عداد بالكارت).

تأتي الخطة الجديدة، كمساهمة لتحفيز المواطن على ترشيد استهلاك المياه، ولإتاحة معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى استهلاكها، وحل مشكلة تسجيل القراءات غير الدقيقة، بالإضافة إلى أنه يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه، ويعطي العداد إنذار بخفض ضغط المياه عند قرب انتهاء الرصيد، في حالة انتهاء الرصيد يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين نيل الخدمة بأقل جهد.

وأكد أن الشركة أيضا أطلقت مبادرة بيع القطع الموفرة بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة، كمساهمة لحسن ترشيد استهلاك المياه لأن تركيب مثل هذه القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة فى المياه، حفاظا على عدم نفاذ هذا العنصر الغالى الذي يعد أساسا للحياة.

وجاءت أيضا السياسة التنفيذية واللوائح التجارية للشركة أنه تم ضبط 5000 وصلة غير شرعية خلال العام الماضي، حيث تكلف تلك الوصلات تكلف الشركة مبالغ مالية باهظة، فضلا عن عدم التزام المواطنين بسلوكيات وسبل الترشيد الداعمة للخطط التننموية فى النهاية لتحقيق طفرة فى المجتمع المصري.

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