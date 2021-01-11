قازاخستان تؤكد التزامها باتفاق «أوبك+» في ديسمبر

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان، اليوم الاثنين، إن البلد الواقع في وسط آسيا ملتزم باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين مستقلين بنسبة 96% في ديسمبر، بحسب ما نشرت "رويترز".وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن إنتاج قازاخستان من النفط، باستثناء المكثفات التي لا يشملها الاتفاق، بلغ 6.3 مليون طن الشهر الماضي.