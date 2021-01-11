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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول بريطاني: الأسابيع المقبلة الأسوأ لكورونا في بريطانيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:44 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
منار احمد
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أكد كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، ان الأسابيع القليلة المقبلة لوباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" ستكون الأسوأ، حيث تنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، وفق لوكالة رويترز الإخبارية، إن الحياة الطبيعية ستعود بعد وباء فيروس كورونا الجديد، لكن الأمر بعيد بعض الشيء، وسيعتمد على التزام الأشخاص بقواعد الإغلاق والتوزيع الشامل للقاحات".

ولفت "ويتي"، إلى أن "المملكة المتحدة حاليا في أسوأ نقطة في الوباء، وأن عدد الموتى بسبب هذا الوباء، البالغ 81431 شخصا "مروع للغاية"، ولدى سؤاله عما إذا كانت الحياة ستعود إلى طبيعتها، قال "أنا واثق من أننا سنعود إلى الحياة كما كانت من قبل في مرحلة ما، وهذا ليس موضع شك، فهذه هي الحياة التي نريد جميعًا أن نعيشها".

وأوضح أنه بمجرد طرح اللقاحات "سيتمكن الناس من رفع القيود، ولن يحدث ذلك دفعة واحدة.. آمل أن تعود الحياة هي نفسها تماما كما كانت من قبل، إلا أننا بعيدون جدا عن ذلك في الوقت الحالي".

في سياق متصل قال مسؤول بريطاني إن السلطات قلقة من انتشار فيروس كورونا في المتاجر الكبرى، وخاصة بين الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة فيها.

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