إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أعلن علماء الألمان من جامعة توبنغن، عن استنتاج جديد وهو أن الفيروس التاجي لا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان من دون إنزيم، وفقا لصحيفة "مركور" الألمانية.وقد وضع العلماء نموذجا كمبيوتريا لتكاثر الفيروس التاجي، فاتضح أن الفيروس يجبر الخلية عند دخوله فيها على إنتاج بعض المواد التي تساعد في انتشار العدوى.أما إنزيم GK1 فيعتبر من أهمها، وبعد أن استطاع العلماء سحب الإنزيم من جسم الإنسان مؤقتا توقف فورا تكاثر الفيروس.وحسب زعم العالم، أندرياس دريغر، فإن صحة الإنسان لا تتوقف بشكل مباشر على وجود إنزيم "غوانيلات" في جسمه لذلك فمن الممكن وقف إنتاجه مؤقتا.