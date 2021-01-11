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مصر

التضامن: 2.3 مليار جنيه منح تمويلية للجمعيات

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:43 ص
أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن
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كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي عن موافقة الوزارة على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منح من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت قيمتها ملياري و327 مليونا و695 ألفا و210 جنيهات خلال عام 2020.

وقال مساعد الوزيرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن عدد الجهات المانحة بلغ 377 جهة قدمت 1036 منحة لعدد 245 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي فقط وافقت الوزارة على منح قدرت ب 523 مليونا و238 ألفا و932 جنيها مقدمة من 110 جهات مانحة موزعة على 199 منحة تلقتها 66 جمعية ومؤسسة أهلية.

وعن أنشطة صرف هذه المنح، أوضح أيمن عبدالموجود أنها تنوعت بين رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ودعم الطفولة وكفالة الأيتام وحقوق المرأة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات، ومنح القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الحاسب الآلي ومراكز المعلومات والانترنت والاتصالات.

وأضاف أن الأنشطة شملت أيضا تمويل أنشطة محو الأمية وتطوير وتحسين المساكن ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى مشاغل للتفاصيل والأعمال اليدوية، إلى جانب رعاية كبار السن والشيخوخة، وإجراء دراسات بحثية.

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