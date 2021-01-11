«شمال سيناء»: محطة معالجة بحر البقر تزيد الرقعة الزراعية لـ600 ألف فدان

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السعي لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي والبدأ بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.وأشار المحافظ، في بيان له، إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدأ فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.ولفت شوشة إلى إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء بإجمالي 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منازل مزودة بالمرافق وبها المسجد والمدرسة ونقطة الاسعاف والساحة رياضية والمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب الأنشطة والمشروعات الانتاجية، حيث يتم توزيعها على البدو من أبناء وسط سيناء فيحصل كل مواطن على منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة.وأعلن المحافظ أن الهيئة العامة للتنمية الزراعية طرحت أراضى ترعة السلام للبيع لزراعتها على مياه ترعة السلام التي تصل إلى منطقة السر والقوارير بوسط سيناء.