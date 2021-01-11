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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطاع المنافذ يحبط عمليتي تهريب بضائع خلال 24 ساعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:40 ص
الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ عن ضبط قضيتي تهريب (بضائع أجنبية الصنع).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1615) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (129) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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