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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إحالة المستشار الهندسي بالقليوبية للتحقيق بعد أزمة اللفظ غير اللائق

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:39 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعلن بيان رسمي صادر عن محافظة القليوبية، توجيه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وافر التحية والإحترام والتقدير للمواطنين في المحافظة، وتقدير الدور المجتمعى لهم للنهوض بمجتمعنا على خلفية ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الارضية، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" من إهانة مواطني القليوبية وخاصة العاصمة بنها ووصفهم بـ "البهايم "

وأعلنت المحافظة عبر بيان رسمي أن المحافظ قرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، جاء فيه " بالإشارة الى ما نسب من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعبر عن رأيه الشخصي، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من إنجازات على أرض الواقع وتؤكد المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير للمواطنين".

و أضاف البيان أن المحافظ وجه بإحالة الأمر للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم ابداء أي اراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هي الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على "فيسبوك" التابعة لمكتب المحافظ.

في سياق متصل أطلق عددا من نشطاء التواصل الاجتماعي والفيس بوك بمحافظة القليوبية حملة إلكترونية للرد علي التنمر والسب والقذف الذي وجهه المهندس "ط. س"، المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية ومدير مركز الشبكات والمعلومات الأرضية، بعد منشوره المثير للجدل الذي وصف فيه المعارضون لمشروع تطوير العاصمة بنها وكورنيش النيل بنها ومنطقة كباري الرياح وشارع فريد ندا بـ " البهايم "، بعد اعتراضات المواطنين علي شكل المشروع وقطع الأشجار العتيقة بمنطقة الكورنيش بحجة خطورتها علي المواطنين وعدم صلاحيتها وهو الامر الي وصفه أهالي بنها بمذبحة "الأشجار والميادين".

الحملة الإليكترونية حملت سم " البنهاوية رجالة مش بهايم، طالبوا فيها محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بضرورة أن ينتهي التحقيق الذي تقرر فتحه فيما ورد علي لسان المستشار الهندسي بإقالته ووقفه عن العمل وليس فقط اللوم.

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