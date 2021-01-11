ضبط 220 طربة حشيش في الشرقية والغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (الشرقية – الغربية)، تم استهدافهم وأمكن ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوى (القاهرة – الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية.كما تم ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية).. حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.