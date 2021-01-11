أمن الجيزة يكشف هوية الشباب الذي عُثر على جثته بالهرم

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية شاب تم العثور على جثته بترعة المريوطية بالهرم، وتبين أنه مقيم بمنطقة الهرم.واستدعى رجال المباحث أفراد من أسرة الشاب، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة المريوطية فى الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يُدعى "عبده"، مقيم بمنطقة الهرم.