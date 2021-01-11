«استشارية منتدى الحوار السياسي الليبي» تجتمع في جنيف بعد غد

أعلنت الأمم المتحدة أن الأعضاء الـ18 باللجنة الاستشارية الجديدة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، سيجتمعون في العاصمة السويسرية جنيف بداية من بعد غد الأربعاء 13 يناير الجاري وحتى السبت 16 يناير الجاري، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة باختيار مسؤول تنفيذي موحد وتقديم توصيات ملموسة وعملية يقررها الاجتماع العام.وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن الاجتماع سيعقد بقصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويشار إلى أن ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا وتتمثل مهمتها الرئيسية في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021، أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.