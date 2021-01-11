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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:38 ص
عاطف سلامة وكيل وزارة
عاطف سلامة وكيل وزارة التربية
ياسمين شعيب
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عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعا مع محققي الشئون القانونية بتعليم مطروح، بحضور منال جبر مدير الإدارة القانونية بالمديرية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح سبل تحقيق الجودة التعليمية والالتزام بضوابط العمل الإداري وسرعة إنجاز التحقيقات وفق اللوائح الوزارية المنظمة، مؤكدًا ضرورة مواصلة بذل الجهد والتحلي بالمصداقية والأمانة المهنية ومراعاة ضمائرهم لإعطاء كل ذي حق حقوقه كاملة مع الإلتزام بتطبيق كافة بنود قانون الخدمة المدنية.

وأكد أن محققي الشئون القانونية يمثلون ميزان العدالة وصمام الأمان في المؤسسة التعليمية في إطار تفعيل لائحة الثواب والعقاب لتحقيق منظومة محترمة يسودها الالتزام المهني والجدية والانضباط الإداري.
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح
سلامة: الشئون القانونية هم ميزان العدالة في المؤسسة التعليمية بمطروح

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