سامي كامل: خزان أكسجين جديد لمستشفى بئر العبد

أعلن سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، دعم وزارة الصحة والسكان مستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء بخزان أكسجين سائل سعة ١٠٨٠٠ لتر، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.أكد سامي كامل، خلال بيان له، أن خزان الأكسجين وصل بالفعل إلى مستشفى بئر العبد المركزي، ويجري تركيبه. موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استجابتها السريعة ودعمها الكامل لاحتياجات المستشفى وفقا للطلبات المقدمة من أعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء وبدعم من رجل الأعمال السيناوي المهندس إبراهيم العرجاني.أشار كامل إلى دعم وزارة الصحة للمستشفى من قبل بعدد ١٠ أجهزة مينتور، ١٥ كرسيا لمرضى الغسيل الكلوي، جهازى رسم قلب، و٣ أجهزة شفاط جراحي، ٥ ترابيزة عمليات هيدروليك، جهازي نيبولايزر، ٥٠ أسطوانة أكسوجين ولوازم طبية أخرى.