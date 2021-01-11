منتجات الصوب الزراعية تحطم الأسعار بأسواق الوادي الجديد

تابع الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة صباح اليوم الإثنين، منافذ وأسواق بيع منتجات الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة بقرى المركز.وأكد رئيس مركز الداخلة، جاهزية جميع منافذ البيع لاستقبال منتجات الصوب الزراعية وبيعها بأقل الأسعار والتأكد من وصولها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تم المرور على الأسواق وشوادر البيع للتأكد من جودة منتجات الصوب الزراعية وإنعاش السوق المحلي من الخضر والفاكهة.وأوضح حنفي أن الصوب الزراعية حققت اكتفاء ذاتيا بالأسواق من المنتجات الزراعية المتنوعة، وتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، خاصةً وأن هذه المشروعات يجري منحها امتيازات خاصة في سعر الأرض لتحقيق هذا الغرض.