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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وحدة الملاريا بشمال سيناء تحذر من انتحال أشخاص صفة موظفين بها

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:36 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
مصطفى دياب
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أصدرت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض، بمحافظة شمال سيناء، بيانًا لها، حذرت فيه من قيام أشخاص بانتحال صفة عاملين بالوحدة، وتطهير منازل المواطنين في مدينة العريش بمقابل مادي.

وأكد المهندس، صبحى عبدالسلام الفرماوي، رئيس الوحدة، في البيان، أن «وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تحذر الأهالي في مدنية العريش من وجود أشخاص ينتحلون عمل وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ويقومون بتطهير شقق ومنازل أو رش مبيدات بمقابل مادي».

وأضاف الفرماوي: «نرجو من أن تأخذوا حذركم من هؤلاء الأشخاص ولابد من تحقيق الشخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مع العلم أنهم غير متخصصين ولايعلمون أي شئ عن أعمال التطهير أو المكافحة مع أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تقوم برش المبيدات الحشرية وتطهير حالات كورونا، بدون مقابل مادي، ونحن في خدمة جميع المواطنين".

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