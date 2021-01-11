ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته أسلحة وذخيرة بالشرقية

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبحوزته أسلحة وذخيرة بالشرقية.أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضايا "سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - إخفاء جثة – مقاومة سلطات"، بمنطقة الزراعات المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبط وبحوزته "5 قطع سلاح نارى، كمية من الخزن، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة".وبمواجهته أقر بسابقة اشتراكه مع 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات حال استهدافهم بمأمورية، والتى أسفرت عن مصرع إثنان منهم وإصابة الثالث، وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته للأسلحة المضبوطة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.أمر اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.