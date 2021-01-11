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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح طرق الإسماعيلية بعد زوال الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:34 ص
إعادة فتح طرق الإسماعيلية
إعادة فتح طرق الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعادت إدارة المرور، فتح طرق الإسماعيلية جميعها، طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، وطريق "بورسعيد - القاهرة"، وطريق "العين السخنة-السويس"، بعدما أغلقت من مساء أمس، بسبب الشبورة المائية.

وأوضحت المصادر، أن حركة سير السيارات طبيعية بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي، وأصبحت الرؤية جيدة.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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