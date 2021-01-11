سيدة تُحاول قتل زوجها بالسلام.. والنيابة تُباشر التحقيقات

تباشر نيابة السلام، اليوم الإثنين، التحقيق مع سيدة متهمة بالشروع في قتل زوجها بعد مشاجرة نشبت بينهما.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن.م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة.تحرر المحضر اللازم يالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.