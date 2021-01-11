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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تُحاول قتل زوجها بالسلام.. والنيابة تُباشر التحقيقات

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:33 ص
سيدة تُحاول قتل زوجها
سيدة تُحاول قتل زوجها
داليا عبد الباسط
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تباشر نيابة السلام، اليوم الإثنين، التحقيق مع سيدة متهمة بالشروع في قتل زوجها بعد مشاجرة نشبت بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن.م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة.

تحرر المحضر اللازم يالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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