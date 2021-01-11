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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

البنطلون القطيفة بالإلوان الزاهية موضة الشتاء 2021

البنطلون القطيفة بالألوان الزاهية موضة الشتاء 2021 (صور)

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:59 ص
تنسيق القطيفة
تنسيق القطيفة
هويدا سعيد
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ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.

وبحسب دار الأزياء العالمية نرصد أبرز صيحات البنطلون القطيفة لشتاء 2021، اختاري ما يناسبك منها:

◄ البدل الرسمية القطيفة:

في حالة مقابلات العمل الرسمية التي تتطلب منك الظهور بشكل رسمي، يمكنك ارتداء البدلة القطيفة فاهي تعطي مظهر عصري وشبابي يلائم أجواء العمل.
البدل القطيفة
البدل القطيفة
◄ إطلالة موحدة اللون بالبنطلون القطيفة

يمكنك اختيار البنطلون القطيفة مع تنسيق بلوفر من نفس اللون ليعطي مظهر جمالي وأنيق، ويمكن ارتدائها في بشكل سريع.
البنطلون القطيفة
◄ تنسيق البنطلون القطيفة بدرجات زاهية

إن كنت ممن يعشقون ارتداء البناطيل الملونة في فصل الشتاء عليك تجربة تنسيقه مع درجات زاهية بشكل عصري فلا تترددي من تجربة ارتداء البنطلون الأصفر القطيفة مع قميص أو بلوفر اللون السماوي أو الأرجواني أما إن كان البنطلون القطيفة باللون البرتقالي جربي معه البلوفر الأخضر.
البنطلون القطيفة
◄ تنسيق البنطلون القطيفة

هناك نوع آخر من البناطيل القطيفة يمكنك اختيارها والتي يمكن اختيارها إن كنت تبحثين عن خامة أكثر سماكة تتناسب من القطيفة والتي يمكن أن تتناسب بشكل أكبر مع الملابس الكاجوال سواء مع البلوفرات والجاكيت الجينز.

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