البنطلون القطيفة بالألوان الزاهية موضة الشتاء 2021 (صور)



ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.



وبحسب دار الأزياء العالمية نرصد أبرز صيحات البنطلون القطيفة لشتاء 2021، اختاري ما يناسبك منها:



◄ البدل الرسمية القطيفة:



في حالة مقابلات العمل الرسمية التي تتطلب منك الظهور بشكل رسمي، يمكنك ارتداء البدلة القطيفة فاهي تعطي مظهر عصري وشبابي يلائم أجواء العمل. ظهرت هذا العام موديلات متنوعة من البناطيل القطيفة يمكن أن تتناسب مع إطلالتك اليومية، فهي إطلالة شبابية عصرية، تتميز بالرقي والدفئ في فصل الشتاء، فيمكن أن ترتديه بشكل رسمي ببدلة قطيفة رسمية أو كلاسيتك مع البليزر أو كاجول مع القميص.وبحسب دار الأزياء العالمية نرصد أبرز صيحات البنطلون القطيفة لشتاء 2021، اختاري ما يناسبك منها:في حالة مقابلات العمل الرسمية التي تتطلب منك الظهور بشكل رسمي، يمكنك ارتداء البدلة القطيفة فاهي تعطي مظهر عصري وشبابي يلائم أجواء العمل.

البدل القطيفة

◄ إطلالة موحدة اللون بالبنطلون القطيفة



يمكنك اختيار البنطلون القطيفة مع تنسيق بلوفر من نفس اللون ليعطي مظهر جمالي وأنيق، ويمكن ارتدائها في بشكل سريع. يمكنك اختيار البنطلون القطيفة مع تنسيق بلوفر من نفس اللون ليعطي مظهر جمالي وأنيق، ويمكن ارتدائها في بشكل سريع.

◄ تنسيق البنطلون القطيفة بدرجات زاهية



إن كنت ممن يعشقون ارتداء البناطيل الملونة في فصل الشتاء عليك تجربة تنسيقه مع درجات زاهية بشكل عصري فلا تترددي من تجربة ارتداء البنطلون الأصفر القطيفة مع قميص أو بلوفر اللون السماوي أو الأرجواني أما إن كان البنطلون القطيفة باللون البرتقالي جربي معه البلوفر الأخضر. إن كنت ممن يعشقون ارتداء البناطيل الملونة في فصل الشتاء عليك تجربة تنسيقه مع درجات زاهية بشكل عصري فلا تترددي من تجربة ارتداء البنطلون الأصفر القطيفة مع قميص أو بلوفر اللون السماوي أو الأرجواني أما إن كان البنطلون القطيفة باللون البرتقالي جربي معه البلوفر الأخضر.