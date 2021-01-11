ضبط 3 سرقوا حمولة أعلاف من سيارة نقل في الفيوم

نجحت أجهزة الأمن، في كشف ملابسات واقعة سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه بمحافظة الفيوم وإعادة المسروقات.كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من سائق بشركة منتجات بيطرية، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأعلاف خاصة بالشركة متجهة إلى محافظة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق دائرة مركز شرطة الفيوم، أوقفه ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي يحمل أحدهما سلاحا ناريا،و الاستيلاء على السيارة وحمولتها وفروا هاربين.عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان السيارة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم ضبطها وحمولتها كما تم ضبط السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، قيادة عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وعثر بداخلها على سلاح أبيض "سكين".بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلَين "لهما معلومات جنائية"..أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول بقصد السرقة، وقيامهم باستئجار السيارة الملاكي لاستخدامها في ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.