اليورو يهبط لأقل مستوى في أسبوعين

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، مع صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي مما دفع العملة الأمريكية للارتفاع أمام منافسيها بينما هبط اليورو لأقل مستوى في أسبوعين.ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتولى منصبه في العشرين من يناير مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس، بإنفاق "تريليونات" على مساعدات إضافية للإغاثة من الجائحة.عادة تدفع خطط الإنفاق الإضافية المستثمرين للقلق حيال صعود التضخم وتأثيره الضار على الدولار الأمريكي مع ضعف الاقتصاد لكن العملة لقيت دعما في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع العائدات الأمريكية.وقال الخبراء في كومرتس بنك في مذكرة "ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العائدات الحقيقة الأمريكية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييمالدولار".ونزل اليورو إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.والعائد الاسمي للسندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس إلى 1.1187 بالمئة هذا العام مما ساعد الدولار على الصعود لأعلى مستوى في شهر عند 104.20 مقابل الين الياباني.وفقد مؤشر الدولار حوالي 12 بالمئة منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3 بالمئة عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 90.418 يوم الاثنين.ونزل الدولار الأسترالي واحدا بالمئة تقريبا إلى 0.7693 دولار أمريكي، إذ لم يتأثر بفعل الأداء القوي لمبيعات التجزئة المحلية لشهر آخر، وزاد الدولار أيضا 0.2 بالمئة إلى 6.4864 يوان بعد ضعفاعترى أسعار تسليم بوابة المصنع في الصين.