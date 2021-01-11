تمكنت الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم، دون وقوع إصابات.كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بأوسيم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.