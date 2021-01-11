«القابضة للكهرباء»: قنوات اتصال رسمية مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمة
الإثنين 11/يناير/2021 - 12:05 م
عمرو خانطباعة
نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورًا خاصًا باستفسارات المواطنين من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء والمشتركين الجدد المتقدمين بطلبات لتركيب العدادات الكودية، تضمنت إجابات حول مد فترة طلبات تركيب العدادات الكودية، وفترة سداد المقايسات، وإمكانية تقسيط قيمة المقايسات الفرعية والأرضية.
وأكدت الشركة، حرصها على تلبية كافة احتياجات المواطنين للمعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة التحول من العمل بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية طوال 200 ألف دقيقة عمل، موضحة أنه من أجل تحسين مستوى الخدمة تم تعزيز آليات التواصل بين الشركة والمواطنين عبر قنوات الكهرباء الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وهي:
فيسبوك http:ow.lymo6C50CWFZW
إنستغرام http:ow.lyQCIG50CWFZT
تويتر ttp:ow.lybBVl50CWFZX
يوتيوب http:ow.lyrgTM50CWFZR
لينكد أن http:ow.lyIpnu50CWFZZ
ساوند كلاود http:ow.lyb6Ta50CWFZD.
وأكدت الشركة، حرصها على تلبية كافة احتياجات المواطنين للمعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة التحول من العمل بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية طوال 200 ألف دقيقة عمل، موضحة أنه من أجل تحسين مستوى الخدمة تم تعزيز آليات التواصل بين الشركة والمواطنين عبر قنوات الكهرباء الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وهي:
فيسبوك http:ow.lymo6C50CWFZW
إنستغرام http:ow.lyQCIG50CWFZT
تويتر ttp:ow.lybBVl50CWFZX
يوتيوب http:ow.lyrgTM50CWFZR
لينكد أن http:ow.lyIpnu50CWFZZ
ساوند كلاود http:ow.lyb6Ta50CWFZD.
«القابضة للكهرباء»: قنوات اتصال رسمية مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمة
«القابضة للكهرباء»: قنوات اتصال رسمية مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمة