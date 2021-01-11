«القابضة للكهرباء»: قنوات اتصال رسمية مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمة

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورًا خاصًا باستفسارات المواطنين من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء والمشتركين الجدد المتقدمين بطلبات لتركيب العدادات الكودية، تضمنت إجابات حول مد فترة طلبات تركيب العدادات الكودية، وفترة سداد المقايسات، وإمكانية تقسيط قيمة المقايسات الفرعية والأرضية.وأكدت الشركة، حرصها على تلبية كافة احتياجات المواطنين للمعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة التحول من العمل بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية طوال 200 ألف دقيقة عمل، موضحة أنه من أجل تحسين مستوى الخدمة تم تعزيز آليات التواصل بين الشركة والمواطنين عبر قنوات الكهرباء الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وهي:فيسبوك http:ow.lymo6C50CWFZWإنستغرام http:ow.lyQCIG50CWFZTتويتر ttp:ow.lybBVl50CWFZXيوتيوب http:ow.lyrgTM50CWFZRلينكد أن http:ow.lyIpnu50CWFZZساوند كلاود http:ow.lyb6Ta50CWFZD.