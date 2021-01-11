استعجال تقرير الأدلة الجنائية حول حريق «سوبر ماركت صقر قريش»

أمرت نيابة مدينة نصر باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي نشب داخل سوبر ماركت بمنطقة صقر قريش للوقوف علي ملابسات الحادثوكشفت تحقيقات النيابة أن النيران امتدت لـ 5 طوابق بالعقار.وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة صقر قريش، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.