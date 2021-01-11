بعد ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة المستقيلة: لبنان في خطر

أعلنت الحكومة المستقيلة في لبنان، اليوم الإثنين، أن لبنان دخلت مرحلة الخطر الشديد بشأن كورونا، بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا، وفقًا " للحدث".وأصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، مجموعة من التوصيات بالغة التشدد بالإغلاق الشامل للبنان في سبيل وقف التفشي الوبائي للفيروس.وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، كان لمّح قبل يومين إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، باعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا.