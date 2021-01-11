وفاة طبيب أطفال في المنوفية متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي اليوم، الدكتور حسام الجمال، أخصائي الأطفال والحميات، والمعين في إدارة الجودة بإدراة قويسنا الصحية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابتة بفيروس كورونا المستجد.ونعى الطبيب العشىرات من زملائه ومحبنه، حيث أكدوا حسن خلقه وتفانيه في العمل، وأنه لم يتأخر يومًا عن مساعدة مريض أو إبداء استشارات طبية لكافة المواطنين، وقدموا التعازي لأسرته وأهله داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.وأكد مصدر بـ"صحة المنوفية" أن الدكتور حسام الجمال، احتجز بعد تدهور حالته الصحية بعزل مستشفى بركة السبع المركزي، للخضوع للبروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة وتحت إشراف طبي من زملائه في قسم العزل، وساءت حالته الصحية ونقل للعناية المركزة إلى أن توفاه الله.