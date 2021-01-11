صحة أسوان تنجز 100% من الشكاوى.. ووكيل الوزارة يؤكد على سرعة التعامل

تفعيلا لدور إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية بأسوان، في المعاونة الإيجابية بالعمل على الوصول للحلول اللازمة لشكاوى المواطنين والمشكلات الجماهيرية، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف صفية بغدادي أحمد مدير ادارة خدمة المواطنين.وأسفر الحصاد السنوي لجهود إدارة خدمة المواطنين في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين عن عام 2020، حيث بلغ مؤشر إنجاز الشكاوى نسبة 100% من إجمالي الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بإجمالي عدد 869 شكوى خلال عام 2020.وفى هذا الصدد جدد وكيل وزارة الصحة بأسوان التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، والتواجد والسعي المستمر لمواجهة المشكلات تواجه المواطنين.تجدر الإشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http:shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).