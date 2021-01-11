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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قبل تنصيب بايدن.. إسرائيل تصادق على 850 وحدة استيطانية في الضفة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:18 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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من المقرر أن تصادق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل، على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن نحو 500 وحدة استيطانية سيتم المصادقة عليها في مستوطنات "إيتمار"، و"بيت إيل"، و"شافي شومرون"، و"أورانيت"، و"جفعات زئيف"، ونحو 250 وحدة استيطانية سيتم المصادقة عليها بشكل غير نهائي في "نفيه نحمياه"، وهي بؤرة إسرائيلية أقيمت عام 2002 على أراضي قرية اسكاكا شرق محافظة سلفيت.

وكشفت القناة الإسرائيلية أنه سيتم المصادقة كذلك على بناء 100 وحدة استيطانية في مستوطنة "تل مناشيه"، بشكل غير نهائي أيضا.

وتتخوف دولة الاحتلال من معارضة إدارة بايدن البناء في المستوطنات بالمعدل ذاته، الذي كانت تسمح به إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وبالتالي فإنهم يحاولون في إسرائيل حاليا كسب ما هو ممكن لحين تتغير الإدارة الأميركية، وفق تقرير سابق للقناة ذاتها.

وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، فقد شهد العام الماضي بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية في المستوطنات، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2012.

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