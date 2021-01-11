ضبط 17163 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على صحة المواطنين.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (17163) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.كما تم تحرير (632) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.وضبط (228) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1284) أرجيلة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.