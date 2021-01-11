قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بلدة قباطية

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعةَ فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين.ونقلت مصادرُ محليةٌ عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعةَ فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.