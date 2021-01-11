تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني
الإثنين 11/يناير/2021 - 11:16 ص
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أعلن مطار "هيثرو" البريطاني، أحد أكبر مطارات أوروبا والأكثر ازدحاما في بريطانيا، تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% خلال عام 2020؛ نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت إدارة المطار حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين أن أحجام الشحن السنوية تراجعت أيضا بنسبة 28%؛ حيث أدى انخفاض عدد طائرات الركاب إلى انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.
وأضافت أنه بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تراجع عدد الركاب بنسبة 83%؛ بسبب قيام عدد من الدول بمنع دخول المسافرين من بريطانيا، ما أجبر ملايين الركاب على إلغاء سفرهم.
وأوضحت إدارة المطار حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين أن أحجام الشحن السنوية تراجعت أيضا بنسبة 28%؛ حيث أدى انخفاض عدد طائرات الركاب إلى انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.
وأضافت أنه بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تراجع عدد الركاب بنسبة 83%؛ بسبب قيام عدد من الدول بمنع دخول المسافرين من بريطانيا، ما أجبر ملايين الركاب على إلغاء سفرهم.